Конор – о рекорде Брауна по нокаутам в UFC: «В 42 года он сравнялся с Льюисом. Мне 34 и я обойду их»

Теги UFC Мэтт Браун Конор Макгрегор Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор нацелен на рекорд UFC по нокаутам.

«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC – 13 побед. Он и «Зверь» Льюис сравнялись.

У меня восемь нокаутов в UFC на данный момент, мне сейчас 34 года. Я обновлю этот рекорд», – написал Конор Макгрегор в соцсетях.

Напомним, что 42-летний Мэтт Браун нокаутировал Курта Макги на UFC Шарлотт. Теперь на счету бойца 13 побед нокаутами, он сравнялся с Дерриком Льюисом, который до этого единолично владел рекордом.

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6 комментариев

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АРХАТ
Короче он как некоторые российские фигуристики - по факту уже завершили карьеру, но рассказывают байки что ещё нет и типо будут соревноваться)
+10
0
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gilg@mesh
Ответ Kanan Jarrus
а, чуть не забыл: рекорд по количеству унижений в октагоне тоже у чикена
В плане достижений, связанных с унижениями, ты со своим ирландским кумиром похожи
+2
0
+2
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Katin Dag
Ответ АРХАТ
Короче он как некоторые российские фигуристики - по факту уже завершили карьеру, но рассказывают байки что ещё нет и типо будут соревноваться)
хорошо что их поклонницы на юфс ветки не ходят-сьели б тебя
+1
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OKUZ
Скорее антирекорд
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