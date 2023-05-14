Конор – о рекорде Брауна по нокаутам в UFC: «В 42 года он сравнялся с Льюисом. Мне 34 и я обойду их»
Конор Макгрегор нацелен на рекорд UFC по нокаутам.
«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC – 13 побед. Он и «Зверь» Льюис сравнялись.
У меня восемь нокаутов в UFC на данный момент, мне сейчас 34 года. Я обновлю этот рекорд», – написал Конор Макгрегор в соцсетях.
Напомним, что 42-летний Мэтт Браун нокаутировал Курта Макги на UFC Шарлотт. Теперь на счету бойца 13 побед нокаутами, он сравнялся с Дерриком Льюисом, который до этого единолично владел рекордом.
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