Конор – о рекорде Брауна по нокаутам в UFC: «В 42 года он сравнялся с Льюисом. Мне 34 и я обойду их»

Конор Макгрегор нацелен на рекорд UFC по нокаутам.

« в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC – 13 побед. Он и «Зверь» Льюис сравнялись.

У меня восемь нокаутов в UFC на данный момент, мне сейчас 34 года. Я обновлю этот рекорд», – написал в соцсетях.

Напомним, что 42-летний Мэтт Браун нокаутировал Курта Макги на UFC Шарлотт. Теперь на счету бойца 13 побед нокаутами, он сравнялся с , который до этого единолично владел рекордом.

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