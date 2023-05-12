Момент с толчком Конора в лицо Чендлера попал в официальный тизер сезона The Ultimate Fighter

Теги UFC The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный тизер нового сезона The Ultimate Fighter.

В 31-м сезоне шоу тренерами команд стали бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC Майкл Чендлер.

Бойцы возглавили команды, состоящие из бойцов легчайшего и легкого весов. После окончания шоу Чендлер и Макгрегор должны подраться, но официально бой пока не объявлен.

UFC опубликовал список участников нового сезона The Ultimate Fighter

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4 комментария

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hORnOR
Ответ zip13
Думаю Чендлер, без проблем переедет Мака, у последнего ни реакции, ни скорости не осталось
не факт только что мы когда то об этом узнаем) что то про их бой полная тишина
+1
0
+1
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j30
они оба как полутяжи выглядят
+1
-1
0
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zip13
Думаю Чендлер, без проблем переедет Мака, у последнего ни реакции, ни скорости не осталось
0
0
0
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