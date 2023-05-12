Момент с толчком Конора в лицо Чендлера попал в официальный тизер сезона The Ultimate Fighter

UFC опубликовал официальный тизер нового сезона The Ultimate Fighter.

В 31-м сезоне шоу тренерами команд стали бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC Майкл Чендлер.

Бойцы возглавили команды, состоящие из бойцов легчайшего и легкого весов. После окончания шоу Чендлер и Макгрегор должны подраться, но официально бой пока не объявлен.

UFC опубликовал список участников нового сезона The Ultimate Fighter