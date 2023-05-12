Василевский – о конфликте со Шлеменко: «Когда говорю о нем, то высказываюсь по факту»

Теги Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Магомед Исмаилов Shlemenko Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский высказался о конфликте с Александром Шлеменко.

Шлеменко подерется с Алексом Оливейрой в главном бою турнира Shlemenko FC 8.

«Меня пытаются критиковать, что я не заслуженно отзываюсь об Александре. Но в данной ситуации вы спрашиваете мое мнение, а я отвечаю на вопрос.

Если бы Саша подрался с кем-то из российских бойцов, как с Магой Исмаиловым, то это было бы интересно.

Бой с Иличем тоже был неинтересен. Когда речь заходит о Шлеменко, я не беру во внимание нашу личную неприязнь, а говорю по факту», – сказал Вячеслав Василевский.

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2 комментария

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Палач022
По факту шлеменко дважды победил)
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jonnysilverhand01
Все никак не успокоится … сколько лет прошло, а до сих пор обижается
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