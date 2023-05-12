Журналист Bloody Elbow рассказал об угрозах из-за текста о Кадырове: «Абдель-Азиз требовал удалить и обещал рассказать Рамзану»

Теги UFC Рамзан Кадыров Фабрисио Вердум Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Канадский журналист рассказал, что менеджер Хабиба угрожал ему из-за текста о Кадырове.

«Помню, как Фабрисио Вердум подписал контракт с клубом «Ахмат», чтобы популяризировать Чечню в ММА.

Я тогда подумал, что провел достаточно времени в России, где мне рассказывали, насколько кошмарен Рамзан Кадыров, который теперь набирает обороты в UFC.

И я решил, что должен об этом написать. Тогда не казалось, что это что-то серьезное, что я могу оказаться в опасности.

Но вскоре после публикаций мне позвонил Али Абдель-Азиз, менеджер Вердума. Он потребовал, чтобы статью удалили, иначе он свяжется с Кадыровым и расскажет ему.

Я ответил, что не буду этого делать, а Али сказал: «Что же, тогда я не смогу помочь тебе с тем, что может случиться далее».

Позже я общался с людьми, которые были встревожены тем, что я пишу о Кадырове. Они мне говорили, что мне небезопасно находиться в России», – сказал журналист издания Bloody Elbow Карим Зидан.

Конате о Кадырове: «Очень хороший человек, президент. Подарки? Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?»

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3 комментария

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BananaMantana
ну то что Карим Зидан спасло)
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Собака хаски в маске
сказал журналист издания Bloody Elbow Карим Зидан.

Ну этот "журналист" издавна копается и выдумывает всякие сплетни
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+1
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VyacheslavLoveDi
Зинедин Бензема
0
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