Журналист Bloody Elbow рассказал об угрозах из-за текста о Кадырове: «Абдель-Азиз требовал удалить и обещал рассказать Рамзану»

Канадский журналист рассказал, что менеджер Хабиба угрожал ему из-за текста о Кадырове.

«Помню, как подписал контракт с клубом «Ахмат», чтобы популяризировать Чечню в ММА.

Я тогда подумал, что провел достаточно времени в России, где мне рассказывали, насколько кошмарен , который теперь набирает обороты в .

И я решил, что должен об этом написать. Тогда не казалось, что это что-то серьезное, что я могу оказаться в опасности.

Но вскоре после публикаций мне позвонил , менеджер Вердума. Он потребовал, чтобы статью удалили, иначе он свяжется с Кадыровым и расскажет ему.

Я ответил, что не буду этого делать, а Али сказал: «Что же, тогда я не смогу помочь тебе с тем, что может случиться далее».

Позже я общался с людьми, которые были встревожены тем, что я пишу о Кадырове. Они мне говорили, что мне небезопасно находиться в России», – сказал журналист издания Bloody Elbow Карим Зидан.

Конате о Кадырове: «Очень хороший человек, президент. Подарки? Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?»