Мухаммад – о победе над Бернсом: «Дайте мне 8 недель и я побью Джона Джонса»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Джон Джонс Гилберт Бернс UFC 288 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад уверен в победе над любым полусредневесом UFC.

«Прежде всего, Альхамдулиллах. Без Всевышнего я никто. Как я сказал, дайте мне восемь недель, и я побью Джона Джонса. Дайте мне три недели, и я побью любого полусредневеса.

Это все план Всевышнего. Он помог мне выйти в нужную форму в нужное время, чтобы я принял этот вызов. С полной верой во Всевышнего я делаю все, что могу: запрягаю и пашу.

Я начал замечать, что иногда он встряхивает левой рукой, но остерегался, что он будет бить ей, потому что у него очень жесткий левый хук.

Мы знали, даже если мы пробьем его, что он всегда в бою, так что наш план был не торопиться. Как мы видели в бою с Хамзатом Чимаевым, там Бернс еще опаснее», – сказал Белал Мухаммад.

Мухаммад победил Бернса единогласным решением

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23 комментария

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Oleg Where
Бернс в первом раунде плечо травмировал, левая рука не работала в принципе, поэтому он ею и тряс. И даже в этом случае, белал стоял и бил его по рукам да ногам, не мог добить однорукого чела.

К чему эти бравурные речи, если ты от природы ссыкло?
+42
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+39
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Pronger
можно и 100 лет дать, результат будет один)
+29
-2
+27
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Вася Енотов
Ответ j30
белал это реально зверь который набирает с каждым боем , уверен он станет чемпионом , 13 1 в последних 14 боях это очень мощно
Белал это стопроцентное снотворное))
+25
-1
+24
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Орбит Орбит
он слишком часто и слишком явно делает упор на религию. это не хорошо, особенно в таком спорте.
+17
0
+17
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Said Saidov
😂😂😂 ержан вставай))
+11
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+11
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NoirDuke
Не хочу видеть его чемпионом. Второй Скучман будет.
+7
0
+7
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Pronger
Ответ Вася Енотов
Белал это стопроцентное снотворное))
а если с Эдвардсом так вообще комбо
+6
0
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Maxim Bykadorov
Белалу перед пенсионерами на тихий час выступать.
+2
0
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phipw4htai
Очень скучный боец
+2
0
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Nurmyrat Yagshybayev
Ответ Pronger
можно и 100 лет дать, результат будет один)
JonnyBones 😊
+2
-1
+1
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Aykhal_ykt
Джонс тебя не заметит, ох уж эти трештоки неумельцев)
0
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Вася Енотов
Ответ Pronger
а если с Эдвардсом так вообще комбо
А если в соглавном выпустят Благоя Иванова, то можно на месяц в спячку уйти)).
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Висита Эльмурзаев
Ответ Вася Енотов
Белал это стопроцентное снотворное))
Снотворное это ноунейм - Павлович
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Висита Эльмурзаев
Ответ Oleg Where
Ты типа своих защищаешь? xD Похож на лондонских пакистанцев, которые оправдывают износ британских школьниц своими соотечественниками. Также нелогично до абсурда.
я скорее тот, кто оправдывает износ московских школьниц
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Орбит Орбит
Ответ Kanan Jarrus
так он не скрывает, что хочет занять место хабиба. это образ
ну это слишком наигранно. Хабиб был настоящий, как бы тут не думали его недоброжелатели
+6
-6
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Ryan Garcia
Ответ NoirDuke
Не хочу видеть его чемпионом. Второй Скучман будет.
Второй Стерлинг будет, да.
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