Мухаммад – о победе над Бернсом: «Дайте мне 8 недель и я побью Джона Джонса»

Белал Мухаммад уверен в победе над любым полусредневесом UFC.

«Прежде всего, Альхамдулиллах. Без Всевышнего я никто. Как я сказал, дайте мне восемь недель, и я побью Джона Джонса. Дайте мне три недели, и я побью любого полусредневеса.

Это все план Всевышнего. Он помог мне выйти в нужную форму в нужное время, чтобы я принял этот вызов. С полной верой во Всевышнего я делаю все, что могу: запрягаю и пашу.

Я начал замечать, что иногда он встряхивает левой рукой, но остерегался, что он будет бить ей, потому что у него очень жесткий левый хук.

Мы знали, даже если мы пробьем его, что он всегда в бою, так что наш план был не торопиться. Как мы видели в бою с Хамзатом Чимаевым, там Бернс еще опаснее», – сказал Белал Мухаммад.

Мухаммад победил Бернса единогласным решением