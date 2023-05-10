Тренер Петра Яна – о следующем сопернике: «Сонг Ядонг или Марлон Вера»

Теги легчайший вес Петр Ян Марлон Вера Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

Тренер Петра Яна назвал имена потенциальных соперников.

«Думаю, что Сонг Ядонг или Марлон Вера. Кто-то из них. В топ-10 не бывает стилистически удобных соперников.

Все спортсмены отлично борются, классно бьют из стойки. Используют удары ногами, локти, колени, тайский бокс, грэпплинг.

Там все ребята сильные. Нет кого-то удобного», – сказал Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном.

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5 комментариев

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Oleg Where
Вера для Яна предпочтительнее с точки зрения техники.
Ядонгу может и слить, очень опасный, опытный и очень молодой (25)
+6
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SEVEN_
Для Яши этот бой попахивает вообще прибыванием в юфс
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LaffyTaffy
Сонг Ядонг что то из фильмов про Ван Дамма
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San9
Лучше начать с Фонта.
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Тосканский Дьявол
Лучше с Ядонгом, чем с УГ Верой.
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