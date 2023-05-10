Тренер Петра Яна – о следующем сопернике: «Сонг Ядонг или Марлон Вера»

Тренер Петра Яна назвал имена потенциальных соперников.

«Думаю, что Сонг Ядонг или . Кто-то из них. В топ-10 не бывает стилистически удобных соперников.

Все спортсмены отлично борются, классно бьют из стойки. Используют удары ногами, локти, колени, тайский бокс, грэпплинг.

Там все ребята сильные. Нет кого-то удобного», – сказал Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с .

Тренер Яна: «Петр вернет пояс. Огонь в его глазах не потух»

Самый удобный соперник для реанимации карьеры Яна – переоцененный нокаутер, который претендует на пояс