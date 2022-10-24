Валуев побывал в военкомате после получения повестки: «Это было уточнение данных»

Николай Валуев побывал в военкомате после получения повестки из комиссариата Санкт-Петербурга.

Сообщалось, что повестка Валуева не имеет отношения к частичной мобилизации.

Экс-чемпиона мира по боксу просили явиться в военкомат 15 сентября. В конце сентября Валуев сообщил, что пока не посетил военкомат, так как повестка пришла ему прямо перед поездкой в Донбасс.

«Я в военкомате был. Это было уточнение данных», – заявил Валуев.

Николай Валуев сообщил, что получил повестку. Она не имеет отношения к частичной мобилизации (телеграм-канал Baza)

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