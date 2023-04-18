Валуев предложил провести альтернативный отбор на ОИ: «Приедут все сильнейшие боксеры планеты»

Николай Валуев прокомментировал недопуск российских боксеров на Европейские игры.

«Данный турнир является отборочным. Говоря о Международном олимпийском комитете, самое важное получить недвусмысленную позицию Томаса Баха. Нас не то что не ждут там, а не дадут возможность приехать. Про визы мы уже слышали, предложение Германии и Польши уже прозвучало. Это было как руководство к действию.

Нужен альтернативный турнир, куда приедут все сильнейшие спортсмены Европы и планеты. Российские и белорусские боксеры сильнейшие на планете, а тем более в Европе. Чемпион России сегодня это почти гарантировано звание чемпиона Европы. Если российская команда туда не приезжает на отборочный турнир, то мы рискуем остаться без олимпийской визы.

Многие поляки и европейские лидеры понимают, что им не придется конкурировать с сильнейшими спортсменами Европы. План налицо, но от этого вся грязь в этой ситуации не становится меньше», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Европейский игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. К участию в турнире не будут допущены спортсмены из России.

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