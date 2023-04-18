Валуев предложил провести альтернативный отбор на ОИ: «Приедут все сильнейшие боксеры планеты»

Теги Николай Валуев бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев прокомментировал недопуск российских боксеров на Европейские игры.

«Данный турнир является отборочным. Говоря о Международном олимпийском комитете, самое важное получить недвусмысленную позицию Томаса Баха. Нас не то что не ждут там, а не дадут возможность приехать. Про визы мы уже слышали, предложение Германии и Польши уже прозвучало. Это было как руководство к действию.

Нужен альтернативный турнир, куда приедут все сильнейшие спортсмены Европы и планеты. Российские и белорусские боксеры сильнейшие на планете, а тем более в Европе. Чемпион России сегодня это почти гарантировано звание чемпиона Европы. Если российская команда туда не приезжает на отборочный турнир, то мы рискуем остаться без олимпийской визы.

Многие поляки и европейские лидеры понимают, что им не придется конкурировать с сильнейшими спортсменами Европы. План налицо, но от этого вся грязь в этой ситуации не становится меньше», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Европейский игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. К участию в турнире не будут допущены спортсмены из России.

Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров

Николай Валуев: «Возможный выход США и Великобритании из IBA? Будет раскол»

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Альтернативный отбор на альтернативные Олимпийские Игры, проходящие в альтернативном мире😁
+108
-3
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анюточка Колыханова
Ответ Bashibuzuck
Альтернативный отбор на альтернативные Олимпийские Игры, проходящие в альтернативном мире😁
они в нём и так живут
+63
0
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Альтернативно одаренный Валуев предложил провести альтернативный отбор на ОИ
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Николай, вот результаты заключительного ЧМ по боксу 2021 в Сербии(только золото) :Куба-3,Казахстан-2,США-2,Япония - 2,Россия-1,Азербайджан-1,Франция-1,Украина-1,Белоруссия-0. Ну и в каком месте Россия и Белоруссия сильнейшие? Здесь чистая статистика, если умеешь считать, то все очевидно.
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
А ещё он в эту голову ест
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
валуев - сказочный #######
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Bashibuzuck
Альтернативный отбор на альтернативные Олимпийские Игры, проходящие в альтернативном мире😁
Для альтернативно одаренных.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
А ведь Валуев - один из самых образованных в общем смысле "спортивных" депутатов. Вы прикиньте че у остальных в голове. Охренеть кто у нас страной управляет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Кто то видать здоровья оставил в боксе ….
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт
Надо обьязательно провести альтернативньІй отбор. ОтрицательньІй.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Финал
Валуев VS Искусственный интеллект
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ядра чистый изумруд
Приедут сильнейшие альтернативные боксёры)))чугунная ты башка)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Ответ Александр Митраков
А ещё он в эту голову ест
Какая отвратительная рожа!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Ответ Анюточка Колыханова
они в нём и так живут
Судя по некоторым материальным атрибутами типа машин, часов, одежды, телефонов, драгоценностей и многого другого, они так и не сумели порвать с реальным миром
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конь Пальто
Ответ Alexandr Tarakanoff
А ведь Валуев - один из самых образованных в общем смысле "спортивных" депутатов. Вы прикиньте че у остальных в голове. Охренеть кто у нас страной управляет.
Плеш управляет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
Да ты шо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел74
шта?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
куда поедут?😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
слесарь Гавриленко
как в том анекдоте "моё дело предложить.. "
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Приедут все самые сильные...Али....эээээ Тайсон, ну, и третий!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт
Ответ Melnikov1968
Николай, вот результаты заключительного ЧМ по боксу 2021 в Сербии(только золото) :Куба-3,Казахстан-2,США-2,Япония - 2,Россия-1,Азербайджан-1,Франция-1,Украина-1,Белоруссия-0. Ну и в каком месте Россия и Белоруссия сильнейшие? Здесь чистая статистика, если умеешь считать, то все очевидно.
Да уж. Что то не видно передовиков планетьІ всей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Вообще-то, если вы не заметили, Франция и Украина европа и у них медалей ровно столько, столько у России и Белоруссии. Так что абсолютно не очевидно превосходство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
В конце миссии Валуев будет боссом😗
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Ответ Эдуард Яблоков
альтернативные игры лучших боксеров в мире, а именно России, Белорусии, Киргизии, Узбекистан, Казахстан, Китая, Ирана и Ирака. )))) и призовые давайте в два раза больше олимпийских игр)))))
Почему всего вдвое? Нам не жалко, минимум вшестеро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Угу, опять Нью-Васюки, в которые все стремяться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий