Вердум – Нганну: «Ты когда-нибудь дрался на глазах у 60-тысячной толпы? Могу это устроить»

Теги MMA Фабрисио Вердум тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фабрисио Вердум предложил Фрэнсису Нганну подраться на футбольном стадионе.

«Ты когда-нибудь дрался на футбольном стадионе на глазах у 60-тысячной толпы? Могу это устроить.

Я гарантирую зрителей, но сможешь ли ты гарантировать участие в поединке?» – написал экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум в социальных сетях.

Фабрисио Вердум обратился к PFL с просьбой устроить ему поединок против Нганну

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7 комментариев

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Предприниматель Исаев
вердум решил бабла срубить если это получится. в боксе вердум никакущий
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Посторонним В
куда дед собрался против монстра?! его дядя Леша Олейник в стойке вынес, лол
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Arcanar
Зидан: "Пффф! О чём он?"
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dreamstep
Если бой перейдёт в партер то у Вердума отличные шансы засабмитить Нганну. А в стойке понятное дело Нганну круче. Тут вопрос сможет ли PFL удовлетворить требования Нганну.
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Kurt
Нганну убьёт ахматсиловца
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Сергей Осипов
Ты ему 30млн$ гарантируй, а не 60к зрителей
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Фикиск Фусов
Коры. На самом деле, это единственный вариант Фрэнсиса на данный момент.
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