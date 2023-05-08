Вердум – Нганну: «Ты когда-нибудь дрался на глазах у 60-тысячной толпы? Могу это устроить»

Фабрисио Вердум предложил Фрэнсису Нганну подраться на футбольном стадионе.

«Ты когда-нибудь дрался на футбольном стадионе на глазах у 60-тысячной толпы? Могу это устроить.

Я гарантирую зрителей, но сможешь ли ты гарантировать участие в поединке?» – написал экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум в социальных сетях.

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