Сауль Альварес закончит карьеру, если проиграет Джону Райдеру (DAZN Boxing)

Теги Сауль Альварес бокс DAZN Джон Райдер Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес может завтра объявить о завершении боксерской карьеры.

«Канело заявил, что уйдет из бокса, если проиграет бой Джону Райдеру», – написал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на DAZN Boxing.

Напомним, что в ночь на 7 мая Сауль Альварес проведет титульный поединок с Джоном Райдером. Бой состоится в Гвадалахаре (Мексика).

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3 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ jonnysilverhand01
Чтобы Альварес проиграл в Мексике … это нереально
Звоните Биволу
+9
-1
+8
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