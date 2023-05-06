Сауль Альварес закончит карьеру, если проиграет Джону Райдеру (DAZN Boxing)

Сауль Альварес может завтра объявить о завершении боксерской карьеры.

«Канело заявил, что уйдет из бокса, если проиграет бой Джону Райдеру», – написал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на DAZN Boxing.

Напомним, что в ночь на 7 мая Сауль Альварес проведет титульный поединок с Джоном Райдером. Бой состоится в Гвадалахаре (Мексика).

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