Гвоздик нокаутировал Болотника в шестом раунде

Теги Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

В Мексике на боксерском турнире прошел бой между Александром Гвоздиком и Ричардом Болотником.

Гвоздик победил техническим нокаутом: поединок остановили в шестом раунде.

Это второй бой для Гвоздика в 2023 году. Ранее он победил Жозуэ Обандо единогласным решением судей.

В 2019 году Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном бою за пояса чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. После этого не выступал 3,5 года.

Гвоздик вернулся в бокс ради боев с Биволом и Бетербиевым: «Я стремлюсь стать чемпионом мира»

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