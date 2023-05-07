Гвоздик нокаутировал Болотника в шестом раунде

В Мексике на боксерском турнире прошел бой между и Ричардом Болотником.

Гвоздик победил техническим нокаутом: поединок остановили в шестом раунде.

Это второй бой для Гвоздика в 2023 году. Ранее он победил Жозуэ Обандо единогласным решением судей.

В 2019 году Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном бою за пояса чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. После этого не выступал 3,5 года.

Гвоздик вернулся в бокс ради боев с Биволом и Бетербиевым: «Я стремлюсь стать чемпионом мира»