Вечер бокса в Гвадалахаре: Сауль Альварес победил Джона Райдера и другие бои

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) прошел вечер бокса, где главным событием стал поединок между многократным чемпионом мира Саулем Альваресом (58-2-2) и экс-обладателем временного титула по версии WBA в суперсреднем весе Джоном Райдером (32-5).

На кону были чемпионские пояса WBC, WBA Super, IBF и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Напомним, что в последнем поединке Сауль Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина.

Кард главных боев:

Сауль Альварес (59-2-2) победил Джона Райдера (31-6) единогласным решением судей (118-109, 120-107, 118-109);

Хулио Сесар Мартинес (20-2) победил Ронала Батисту (15-3) техническим нокаутом в 11-м раунде;

Александр Гвоздик (19-1) победил Ричарда Болотника (19-7-1) техническим нокаутом в шестом раунде;

Габриэль Валенсуэла (27-3-1) победил Стива Спарка (16-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94).

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