Тедди Атлас: «Уайлдер – лучший панчер в боксе»

Теги Деонтей Уайлдер Тедди Атлас бокс Бокс/MMA/UFC

Тедди Атлас назвал имя лучшего панчера в современном боксе.

«Уайлдер – лучший панчер в боксе. Он не лучший боксер, но точно, сильнейший панчер», – заявил знаменитый американский тренер Тедди Атлас.

Напомним, что несмотря на два поражения в трех боях, Уайлдер четырежды отправлял Тайсона Фьюри в нокдаун, чего не удавалось никому ни до, ни после их противостояния.

Майк Тайсон: «Уайлдер без проблем нокаутирует Джошуа»

Тедди Атлас: «Я больше не думаю, что Джошуа может победить Уайлдера или Фьюри»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TFP_Sports
Это очевидно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Петров
Согласен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yavich
Ответ Александр
плохо работаете там Усик из миномета стреляет😎
Что значит плохо работают? Это же Спортс, они это сознательно не заметят. Если бы такое сделал какой-нибудь российский боксёр, вся главная была бы в статьях "Как же стыдно за наш спорт"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
плохо работаете там Усик из миномета стреляет😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SEVEN_
Так ветками как Уайлдер никто помойму не махал) Как он Ортиса спать отправил не забуду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ Александр
плохо работаете там Усик из миномета стреляет😎
а кремль убил детей ночью потом ещё по Донецку случайно попал но то такое
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий