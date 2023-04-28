Тедди Атлас: «Уайлдер – лучший панчер в боксе»

Тедди Атлас назвал имя лучшего панчера в современном боксе.

«Уайлдер – лучший панчер в боксе. Он не лучший боксер, но точно, сильнейший панчер», – заявил знаменитый американский тренер Тедди Атлас.

Напомним, что несмотря на два поражения в трех боях, Уайлдер четырежды отправлял Тайсона Фьюри в нокдаун, чего не удавалось никому ни до, ни после их противостояния.

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