В команде Роя Джонса не исключили второй бой против Майка Тайсона
Рой Джонс открыт для второго поединка против Майка Тайсона
Об этом ТАСС рассказали в команде 54-летнего экс-чемпиона мира по боксу. Напомним, что в 2020 году Джонс-младший и Тайсон провели выставочный поединок, завершившийся вничью.
«Да, Рой видел высказывание Майка. Но предложения по такому бою пока не поступало.
Рой готов к еще одному бою, он ведь не завершил карьеру. Вопрос в предложении», – сказали в команде Джонса.
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