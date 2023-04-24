В команде Роя Джонса не исключили второй бой против Майка Тайсона

Рой Джонс открыт для второго поединка против

Об этом ТАСС рассказали в команде 54-летнего экс-чемпиона мира по боксу. Напомним, что в 2020 году и Тайсон провели выставочный поединок, завершившийся вничью.

«Да, Рой видел высказывание Майка. Но предложения по такому бою пока не поступало.

Рой готов к еще одному бою, он ведь не завершил карьеру. Вопрос в предложении», – сказали в команде Джонса.

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