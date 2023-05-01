Алексеева – о проваленной весогонке: «Задумка была в том, чтобы не умереть и выйти на бой»

Теги женские бои UFC Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева объяснила проваленную весогонку.

«Я чувствую себя отлично, хоть и не сделала вес. Главная задумка была в том, чтобы не умереть на весогонке и выйти [на поединок]. Любые деньги отдать, лишь бы не сорвать бой. Не подвести зрителей и лигу.

Было бы гораздо хуже, если бы я сделала вес, но не вышла на бой. Поэтому мы решили не гонять вес», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

На турнире UFC Fight Night 223 Алексеева победила Штефани Эггер болевым приемом в первом раунде.

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2 комментария

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Arsen Melikyan
Испанский стыд, за эту девочку, на международной арене такие спортсмены не должны представлять нашу страну, быдловатое поведение, мат, неуважение к сопернику после победы. Если ты не вывозишь первую весогонку в лучшей лиге мира, то тебе там делать нечего. Чистый непрофессионализм.
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Костя Кот
ну это печально
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