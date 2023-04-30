UFC Fight Night 223: Ядонг нокаутировал Симона, Алексеева победила Эггер

Теги UFC Рики Симон Михал Олексейчук Ирина Алексеева Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Vegas 72.

На арене Apex состоялся турнир UFC Fight Night 223, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между Сонгом Ядонгом и Рики Симоном. Ядонг нокаутировал соперника в пятом раунде.

Другие бои:

Кайо Борральо задушил Михала Олексейчука во втором раунде;

Родолфо Виейра задушил Коди Брандэйджа во втором раунде;

Фернандо Падиллья нокаутировал Джулиана Эросу в первом раунде;

Маркос Рожерио Де Лима победил Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Ирина Алексеева победила Стефани Эггер болевым приемом в первом раунде.

Взвешивание перед UFC Fight Night 223: Ядонг и Симон показали одинаковый вес, Алексеева провалила взвешивание

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2 комментария

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DrDro
Ого, и недели не прошло как результаты турнира выложили.
Отличная работа!👍
+8
0
+8
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Люблю Марго Робби
Ответ DrDro
Ого, и недели не прошло как результаты турнира выложили. Отличная работа!👍
Думаю что ждать результатов по кулачным боям с участием бывших звёзд UFC стоит не раньше следующих выходных))
+3
0
+3
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