UFC Fight Night 222 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 222. В главном событии пройдет поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом в тяжелом весе.
Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 222?
Бои основного карда начнутся около 02:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC Fight Night 222
Помимо Павловича и Блейдса в Лас-Вегасе подерутся:
- Сонг Ядонг vs Рики Симон;
- Брэд Таварес vs Бруно Силва;
- Бобби Грин vs Джаред Гордон;
- Ясмин Лусиндо vs Броган Уолкер;
- Джеремая Уэллс vs Мэттью Семелсбергер.
Павлович подерется с Блейдсом – победа может вывести на титульник: онлайн UFC Fight Night 222
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