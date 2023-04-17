UFC Fight Night 222 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 222. В главном событии пройдет поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом в тяжелом весе.

Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 222?

Бои основного карда начнутся около 02:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC Fight Night 222

Помимо Павловича и Блейдса в Лас-Вегасе подерутся:

Павлович подерется с Блейдсом – победа может вывести на титульник: онлайн UFC Fight Night 222