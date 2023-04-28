Боец UFC Капе – Мокаеву: «Если я тебя увижу в Лас-Вегасе, то дам леща, ты фейковый дагестанец»
Бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Манель Капе устроили словесную перепалку в соцсетях.
«Манель Капе выбирает себе оппонентов уровня Дейвисона Фигейредо, который даже не в состоянии сделать вес. Или Алекса Переса, который 13 раз за последние два года сливался с боев. Чего ты ждешь? Я готов, парень», – обратился к сопернику боец UFC Мухаммад Мокаев.
Манель Капе ответил: «Если я тебя увижу в Лас-Вегасе, то дам леща, ты фейковый дагестанец».
8 июля Капе должен был провести поединок против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо, но бразилец снялся с боя из-за травмы.
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