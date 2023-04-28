Боец UFC Капе – Мокаеву: «Если я тебя увижу в Лас-Вегасе, то дам леща, ты фейковый дагестанец»

Бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Манель Капе устроили словесную перепалку в соцсетях.

«Манель Капе выбирает себе оппонентов уровня Дейвисона Фигейредо, который даже не в состоянии сделать вес. Или Алекса Переса, который 13 раз за последние два года сливался с боев. Чего ты ждешь? Я готов, парень», – обратился к сопернику боец UFC Мухаммад Мокаев.

Манель Капе ответил: «Если я тебя увижу в Лас-Вегасе, то дам леща, ты фейковый дагестанец».

8 июля Капе должен был провести поединок против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо, но бразилец снялся с боя из-за травмы.

Мухаммад Мокаев: «Никто из топ-10 не хочет со мной драться, даже когда я с одной ногой»

Мохаммед Мокаев про бой Жумагулова: «Газ, братуха!»