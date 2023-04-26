Адвокат Диаза – о драке в Новом Орлеане: «Тренированный боец преследовал Нейта, вынудив его применить самооборону»

Теги происшествия UFC Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Адвокат Нейта Диаза назвал самообороной драку с участием экс-бойца UFC.

Напомним, что инцидент произошел в Новом Орлеане (Луизиана), где Нейт Диаз ударил коленом и применил удушающий прием против мужчины, с которым у него случилась словесная перепалка.

«Адвокат Нейта Уолтер Беккер подтверждает, что Нейту известно об ордере на арест, и Беккер находится в контакте с судебными органами в Новом Орлеане.

Адвокат Нейта надеется представить окружному прокурору все факты об этом инциденте, которые ясно показывают, что тренированный боец по имени Родни Петерсен агрессивно преследовал Нейта, желая подраться.

А когда это произошло, Нейт действовал исключительно в целях самообороны. В дальнейшем мы не будем делать каких-либо комментариев», – сказано в заявлении представителя Диаза Зака Розенфилда.

Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаза по обвинению в нанесении побоев. Экс-бойцу UFC грозит до 8 лет тюрьмы

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2 комментария

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Костя Бальмонт
Там Рафиковские варианты не прокатят ))
Петерсон докопался до скрипача Диаза… так все и было 😁
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Игорь Южный
Чётка.
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