Колби считает справедливым свой титульный шанс: «В пяти последних боях я бил чемпионов мира»
Колби Ковингтон считает, что заслужил драться за пояс UFC.
По мнению Ковингтона, главным претендентом на титул его делают продажи платных трансляций и впечатляющий, по мнению Колби, послужной список американца.
«Посмотрите на мое резюме. Во всех моих последних боях были не просто претенденты. Я побеждал тех, кто оказался в Зале славы.
В последних боях я победил пятерых чемпионов мира. Я лидирую по продажам PPV, люди не хотят видеть чьи-то бои, кроме моих.
Колби «Хаос» Ковингтон – это и есть полусредний дивизион, и я не могу дождаться, когда заберу себе неоспоримый титул этим летом», – сказал Колби Ковингтон.
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"Я побил члена зала славы"