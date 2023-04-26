Колби считает справедливым свой титульный шанс: «В пяти последних боях я бил чемпионов мира»

Теги UFC Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что заслужил драться за пояс UFC.

По мнению Ковингтона, главным претендентом на титул его делают продажи платных трансляций и впечатляющий, по мнению Колби, послужной список американца.

«Посмотрите на мое резюме. Во всех моих последних боях были не просто претенденты. Я побеждал тех, кто оказался в Зале славы.

В последних боях я победил пятерых чемпионов мира. Я лидирую по продажам PPV, люди не хотят видеть чьи-то бои, кроме моих.

Колби «Хаос» Ковингтон – это и есть полусредний дивизион, и я не могу дождаться, когда заберу себе неоспоримый титул этим летом», – сказал Колби Ковингтон.

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3 комментария

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уличный иуда
То же, что и побить нынешнего Жозе Альдо и сказать:
"Я побил члена зала славы"
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<~Inter~>
Просто Дана так считает, а остальное в UFC не имеет значения
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