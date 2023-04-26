Хабиб посоветовал Мухаммаду просить о 5-раундовом бое с Бернсом: «Я тот, который становится сильнее по ходу поединка»

Белал Мухаммад рассказал о совете Хабиба Нурмагомедова перед боем с Гилбертом Бернсом.

Напомним, что в ночь на 7 мая Мухаммад подерется с Гилбертом Бернсом в главном карде 288.

«Я разговаривал с Хабибом Нурмагомедовым, и он сказал: «Брат, я думаю, тебе стоит провести пять раундов».

Я сказал: «Это хорошая мысль». Моя команда знает, на что я способен. Я парень, который становится сильнее по ходу поединка.

Когда большинство парней начинают ломаться и уставать, у меня появляется еще больше энергии», – сказал Белал Мухаммад.

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