Артем Резников о бое Павлович – Блейдс: «Было ожидаемо, что Кертис окажется в нокауте»

Теги UFC MMA Сергей Павлович ACA Кертис Блейдс Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Артем Резников прокомментировал победу Сергея Павловича в поединке против Кертиса Блейдса.

«Я считал Сергея фаворитом. В принципе, все получилось ожидаемо. Это уже шестой подряд нокаут в первом раунде от Павловича. После предыдущих пяти подряд побед было ожидаемо, что и Блейдс окажется в нокауте. Я удивился, что Блейдс мало пытался бороться. Он сделал только одну попытку, которую Сергей заблокировал. Странно, что не боролся. Это удивило меня», — сказал Резников.

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