Павлович обогнал Рахмонова по количеству одержанных подряд досрочных побед в UFC

Сергей Павлович стал лидером среди действующих бойцов UFC по количеству одержанных подряд досрочных побед. Павлович в бою с Кертисом Блейдсом оформил шестую победу кряду, причем все бои он выиграл в первом раунде.

Ранее первое место занимал казахстанец Шавкат Рахмонов — у него пять финишей подряд.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоялся на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.

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