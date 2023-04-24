Павлович обогнал Рахмонова по количеству одержанных подряд досрочных побед в UFC
Сергей Павлович стал лидером среди действующих бойцов UFC по количеству одержанных подряд досрочных побед. Павлович в бою с Кертисом Блейдсом оформил шестую победу кряду, причем все бои он выиграл в первом раунде.
Ранее первое место занимал казахстанец Шавкат Рахмонов — у него пять финишей подряд.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоялся на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.
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