Камил Гаджиев: «Не нужно переоценивать значимость Павловича для UFC»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«На данный момент нет никаких причин не дать Сергею титульный бой. Боссы UFC могут не поставить ему этот поединок только в силу политических причин. Россиянин станет самым сильным человеком планеты. Может, это не слишком хорошо с политической точки зрения для Америки, где UFC базируется. В целом, боссы UFC не были замечены в политике.

Поэтому единственным их подспорьем является только то, что Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в ноябре. Значит, Серега будет год ждать титульного шанса. Но не нужно переоценивать значимость Павловича для UFC. На эту тему они сильно париться не будут. Скажут ждать, будет ждать. Не хочешь ждать, дерись с Сирилом Ганом. Серега, наверное, возьмет бой. Ничего страшного.

Для меня важно, что бывший чемпион Fight Nights добрался до таких высот. Я рад уже сейчас, а если он станет чемпионом, то мы можем всем говорить, что наша организация – кузница кадров. Он у нас начинал и провел много боев. Для меня это уже здорово и приятно, а если Павлович станет чемпионом, мы такой повод не пропустим», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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5 комментариев

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jonnysilverhand01
Камил, зато твой кореш по фамилии минеев в силу политических причин уже всем все показал. А по поводу боссов UFC, ты конечно здесь погорячился, и флаг оставили, и бои дают, простым американцам и любителям ММА на твои политические причины абсолютно всеравно, это у нас в РФ только в силу политических причин, тебя могут либо закрыть лет на 10 и больше, либо устроить публичную травлю
+3
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Марат Маратов
Ответ leppyanen
Клоун, что тут скажешь
Что не так
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Verto
Ответ AshAsh
Комментарий удален модератором
Осудить - невыполнимое требование. А если, даже, пойдёт на это, то дома ему устроят "веселье". Патриосня - точно.
+1
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AshAsh
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