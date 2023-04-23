Камил Гаджиев: «Не нужно переоценивать значимость Павловича для UFC»
Камил Гаджиев прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.
«На данный момент нет никаких причин не дать Сергею титульный бой. Боссы UFC могут не поставить ему этот поединок только в силу политических причин. Россиянин станет самым сильным человеком планеты. Может, это не слишком хорошо с политической точки зрения для Америки, где UFC базируется. В целом, боссы UFC не были замечены в политике.
Поэтому единственным их подспорьем является только то, что Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в ноябре. Значит, Серега будет год ждать титульного шанса. Но не нужно переоценивать значимость Павловича для UFC. На эту тему они сильно париться не будут. Скажут ждать, будет ждать. Не хочешь ждать, дерись с Сирилом Ганом. Серега, наверное, возьмет бой. Ничего страшного.
Для меня важно, что бывший чемпион Fight Nights добрался до таких высот. Я рад уже сейчас, а если он станет чемпионом, то мы можем всем говорить, что наша организация – кузница кадров. Он у нас начинал и провел много боев. Для меня это уже здорово и приятно, а если Павлович станет чемпионом, мы такой повод не пропустим», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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