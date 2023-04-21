Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи завершили бой вничью на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой по правилам кикбоксинга между Анастасией Яньковой и Сюденюр Бостанжи. Поединок завершился вничью.

Последний бой Янькова провела в 2018 году в Bellator. Тогда она единогласным решением судей проиграла Кейт Джексон.

Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи завершили бой вничью

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