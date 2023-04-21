Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи завершили бой вничью на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Теги MMA Анастасия Янькова Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой по правилам кикбоксинга между Анастасией Яньковой и Сюденюр Бостанжи. Поединок завершился вничью.

Последний бой Янькова провела в 2018 году в Bellator. Тогда она единогласным решением судей проиграла Кейт Джексон.

Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи завершили бой вничью

«Фетишисты хотят понюхать мои ноги»: камбэк секс-символа российских ММА – против ноунейма, которая моложе на 14 лет

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Засудиди молодую турчанку(17 лет). По мне намного активнее она была и попадала чаще.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Chester
Позорище чистая победа турчанки, зачем так позориться мол российский турнир...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Chester
Походу российские спортсмены могут проиграть на таком турнире только нокаутом и то не факт ....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Турчанке 18 лет ? Не смог найти НИКАКОЙ информации о ней, очень похоже на какую то подставу, видимо думали Янькова легко сможет выиграть, а здесь россиянка получила во всех трёх раундах, в итоге один судья видимо по совести поставил 30-27, а два других 100% купленные были. Итог ничья и очередной позор РЕН ТВ, каждый из турнир это какой то позор, связанный с судьями.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий