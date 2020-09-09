Анастасия Янькова: «Мне писали, что я жирная, когда были ужасные проблемы с щитовидкой»

Российский боец Анастасия Янькова рассказала о людях, которые пишут в комментариях, но не знают о проблемах спортсменов.

«Мне писали: Янькова – жирная, ест, наверное, целыми днями, прячет еду. А у меня были реально проблемы с щитовидкой – ужасные просто.

Ты же не будешь каждому доказывать, пожалейте меня, у меня проблемы. Ты молчишь, но читаешь весь этот ад.

Я решила этот вопрос, все вылечила и потом уже сказала. Это не оправдание, не отговорка, просто по факту – было вот так», – сказала Янькова.

Полное интервью Яньковой смотрите на YouTube-канале «Руки Выше».