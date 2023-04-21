Гаджиев – о поединке третьего брата Емельяненко: «Если Федор попросит, я не буду делать этот бой»

Теги MMA Иван Емельяненко Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал предстоящий дебют Ивана Емельяненко в ММА.

«Я готов делать бой Ивану Емельяненко. Но если мне позвонит Федор и скажет: «Камил, не делай этот бой». Мне будет некомфортно. Я скажу: «Конечно, нет» [не сделаю].

Потому что Федор оказал слишком большое влияние на все, что происходит в России в ММА, на нас всех, чтобы я ему в чем-то отказывал», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Такой же, как и большинство населения: без образования, без жизненного опыта». Третий брат Емельяненко дебютирует в MMA

Александр Емельяненко – Джигану: «Если боишься драться со мной, то выходи на бой с Иваном»

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2 комментария

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jonnysilverhand01
Открыт новый персонаж: третий брат Емельяненко
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