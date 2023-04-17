Джордж Уоррен: «Есть вероятность, что у Фьюри будет бой 22 июля»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фьюри заявил, что следующий бой Тайсона может состояться в июле.

«Есть вероятность, что у Фьюри будет бой 22 июля. Если он захочет драться этим летом, то скажет, чтобы мы все организовали. Конкретные варианты появятся уже в ближайшее время.

Поединок может состояться в Великобритании. Что касается выбора соперника, то тут все зависит от Тайсона», – сказал промоутер Джордж Уоррен.

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1 комментарий

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mister1
4ый бой с Дереком
+2
0
+2
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