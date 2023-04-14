Александр Шлеменко: «Не сомневаюсь, что смог бы избить Моргенштерна*. А зачем мне это надо?»

Теги MMA Александр Шлеменко Моргенштерн Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Александр Шлеменко рассказал, почему отказался от участия в шоу с рэпером Моргенштерном* (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).

– Вы недавно рассказывали, что вам делали предложение из Hardcore о комментаторском дуэте с Моргенштерном. Интересно, почему отказались так категорично, с учетом того что могли бы высказать свою позицию ему лично.

 – Да я тебя умоляю! Ну какую позицию лично? Моей задачей не было высказывать ему какие-то позиции лично. Все, что я хотел, я уже сделал. Ты видишь Моргенштерна?

– Нет, он не в России сейчас.

– Ты выступления его видишь в России?

– Нет.

– То есть логическая цепочка завершена. То есть то, чего мы хотели, мы добились – его нет. Появятся другие, как меня пугают... Ну появятся – точно так же не будет их. Главное – совместными усилиями сделать нашу молодежь чище, огородить ее от этого всего. А главная цель была не в этом. Организаторы Hardcore, наверное, по себе судили. Думали, что главная цель у меня хайп.

Они не скрывали, что мне просто нужно за счет него о себе заявить, за счет этого персонажа с тремя шестерками. Они думали, что я сейчас уцеплюсь за это так, как он это сделал. Он уцепился и готов был даже подраться со мной. И если бы я согласился, поверь мне, этот бой мог бы состояться у них там. А зачем мне это надо? Чего бы я добился, объяснив ему в бою, избив его? Ты сомневаешься, что я бы его избил?

– Нет, нисколько.

– Я могу на улице встретить, прибить вообще могу его. Скорее всего, с одного удара даже, потому что он щупленький паренек. А зачем? Что я решу здесь? Моя задача – объяснить молодежи, что это стремно. Мне кажется, я этого добился.

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7 комментариев

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АРХАТ
Правильно про него Василевский сказал: "Ты чего всё время такой злой и угрюмый"
Шлем называет это серъёзность, хотя "серъёзность" и "набыченность" это разное)
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Великий Алонсо
Ответ jonnysilverhand01
Шлеменко бы упал в нокаут от моргена !
Я думаю даже 70 летний Шлем нокаутировал бы твоего моргена одним ударом
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Дмитрий
Моргенштерн лично (а не какие-то мама и папа) родил и воспитал каждого из своих поклонников!
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jonnysilverhand01
Шлеменко бы упал в нокаут от моргена !
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Auliminium
пробитый, пыльный мешок снова выходит на связь…
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Денис Т.
Иногда кажется, что Шлеменко является какой-то ходячей антирекламой спорта или здорового образа жизни. Посмотрит молодежь на шизика который верит в торсионные поля, и говорит по "фене" с замашками культуры ауе, и поймет что спортсменами они точно не хотят быть. Хотя оно может и к лучшему, пугало отгоняет от токсичной среды.
+5
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Ебздрогыч
Блин, а по сравнению со Шлеменко даже футболисты и депутаты выглядят умными
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