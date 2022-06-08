Шлеменко отреагировал на строчку в песне Моргенштерна про хейтеров: «Никто его не видел после того, как я назвал его чертом»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал строчку в песне рэпера Моргенштерна [признан иноагентом на территории РФ] про хейтером.

«Меня чертом называют только черти» – телохранитель рэпера Азиз Нуриллаев утверждал, что это реакция на критику в адрес Моргенштерна.

– Вы как-то назвали Моргенштерна чертом, а в одной из песен рэпера есть строчка «Меня чертом называют только черти». Телохранитель Моргенштерна утверждает, что это реакция на ваши слова. Будете что-то отвечать?

– Не знаю, как это ко мне относится. Может, черти его тоже называют. Он сам далеко от этого не ушел – чертом был, чертом и является. А так что мне ему отвечать? Все уже отвечено, все сделано. Ты Моргенштерна видел после того, как я его назвал чертом? Где-нибудь выступления его видел?

– В России — точно нет.

– Вот и весь вопрос. Пусть общается дальше с чертями, с которыми общался, вот и все.

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