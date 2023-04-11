Нурулло Алиев – Уайту: «Дана, подписывайте таджиков. Хотим драться каждую неделю-две, чтобы нашу маленькую страну тоже знали»

Теги UFC MMA Нурулло Алиев Бокс/MMA/UFC

Боец Нурулло Алиев советует UFC подписывать спортсменов из Таджикистана.

«Я неоднократно говорил в интервью: «Дана, подписывайте таджиков. Мы сильно хотим прославлять нашу родину.

Хотим драться каждую неделю-две, чтобы нашу маленькую страну тоже знали». Здесь же никто не может произнести слово «Таджикистан», – сказал Алиев.

Нурулло Алиев – первый представитель Таджикистана в UFC. Он дебютировал в промоушене в феврале, победив Рафаэля Алвеса.

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10 комментариев

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Азамат011989
Нурулло Алиев признал, что кроме как драками в клетке, таджики прославится не могут?) А если серьезно, я слежу за ММА, и кроме Алиева таджиков не знаю. Сомневаюсь что они в UFC себя проявят массово. Да и Алиев тоже, выиграет еще парочку боев против ноунеймов, потом условный Царукян или Физиев его прикончит
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Хусравчон Мухитдинов
Я Питере если чо
Буду иметь в виду
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Хусравчон Мухитдинов
Ответ Мага осторожный
Комментарий удален модератором
Я уже подметал
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RAMIK
Ответ Хусравчон Мухитдинов
Я Питере если чо
Приезжай в Ростовскую область, турнир будет. Каждый день бои.
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Мага осторожный
Ответ Хусравчон Мухитдинов
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Хусравчон Мухитдинов
Ответ Tsamourlidis_mufc
Это здорово. Вам всегда есть чем заняться.
Я Питере если чо
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Хусравчон Мухитдинов
Комментарий удален модератором
Это здорово. Вам всегда есть чем заняться.
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Хусравчон Мухитдинов
Ответ Tsamourlidis_mufc
Так они в Москве и дерутся с узбеками и киргизами.
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Александр Сандалов
Нащянике
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Tsamourlidis_mufc
Ответ гилберт
Ну так деритесь. Кто вам не даёт.
Так они в Москве и дерутся с узбеками и киргизами.
+1
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гилберт
Ну так деритесь. Кто вам не даёт.
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Juninho P.
киргизы че не люди тогда?
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