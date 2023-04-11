Нурулло Алиев – Уайту: «Дана, подписывайте таджиков. Хотим драться каждую неделю-две, чтобы нашу маленькую страну тоже знали»

Боец Нурулло Алиев советует UFC подписывать спортсменов из Таджикистана.

«Я неоднократно говорил в интервью: «Дана, подписывайте таджиков. Мы сильно хотим прославлять нашу родину.

Хотим драться каждую неделю-две, чтобы нашу маленькую страну тоже знали». Здесь же никто не может произнести слово «Таджикистан», – сказал Алиев.

– первый представитель Таджикистана в UFC. Он дебютировал в промоушене в феврале, победив Рафаэля Алвеса.

В UFC дебютировал двойник Хабиба из Таджикистана – после боя его ограбили, а отец обещал свадьбу