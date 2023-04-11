Боец UFC Рахмонов прошел практику на металлургическом заводе: «Я сам взял пробу чугуна, это тяжело»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов побывал на металлургическом комбинате в Карагандинской области. Спортсмен примерил костюм металлурга, и лично попробовал взять пробу чугуна.

«Было волнительно посмотреть, как работает доменная печь, пообщаться с металлургами. Работа на комбинате тяжелая, высокая температура, непрерывное производство. Сегодня я сам взял пробу чугуна, это тяжело. На комбинате работают действительно сильные люди!», – сказал Рахмонов.

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