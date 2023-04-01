Боец MMA, с которым Хабиб дрался до перехода в UFC: «Если говорить объективно, то не думал, что он вырастет в такую звезду»

Боец MMA Вадим Сандульский рассказал, как в 2011 году провел бой с . Тогда Хабиб победил в первом раунде удушающим.

«Он полностью доминировал. Планировал провести бой в стойке, но, к счастью, с его точки зрения все получилось результативно. Ничего не хочу сказать плохого, но на тот момент я был слишком низкого уровня.

В дальнейшем, набравшись опыта, сам бой провел бы по-другому. По ощущениям, у меня были более сложные бои. Если говорить объективно, то не думал, что Хабиб вырастет в такую звезду.

На тот момент я жил в Молдавии. Мне предложили бой и гонорар в $200-300 – тогда это было нормальной месячной зарплатой. На тот момент я был студентом, и это были большие деньги. Конечно, согласился. Был двумя руками за.

Драться в цирке? Цирк – это, грубо говоря, круглое помещение. В середине стоял ринг, а вокруг – посадочные места. Такое же помещение, как и все остальные, но меньше по размеру», – сказал Сандульский.

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