Боец MMA, с которым Хабиб дрался до перехода в UFC: «Если говорить объективно, то не думал, что он вырастет в такую звезду»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Вадим Сандульский рассказал, как в 2011 году провел бой с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда Хабиб победил в первом раунде удушающим.

«Он полностью доминировал. Планировал провести бой в стойке, но, к счастью, с его точки зрения все получилось результативно. Ничего не хочу сказать плохого, но на тот момент я был слишком низкого уровня.

В дальнейшем, набравшись опыта, сам бой провел бы по-другому. По ощущениям, у меня были более сложные бои. Если говорить объективно, то не думал, что Хабиб вырастет в такую звезду.

На тот момент я жил в Молдавии. Мне предложили бой и гонорар в $200-300 – тогда это было нормальной месячной зарплатой. На тот момент я был студентом, и это были большие деньги. Конечно, согласился. Был двумя руками за.

Драться в цирке? Цирк – это, грубо говоря, круглое помещение. В середине стоял ринг, а вокруг – посадочные места. Такое же помещение, как и все остальные, но меньше по размеру», – сказал Сандульский.

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7 комментариев

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Oleg Where
Ответ z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после. Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
Бред фаната алкаша.

Известным он стал благодаря совокупности факторов: ноль поражений + жестокое избиение Джонсона и разговоры с ним в клетке и комментарии Снуп Дога к тому избиению + дальнейшая доминация над пиковым Барбозой (до Хабиба выиграл Петтиса, Мелендеса и вырубил коленом в прыжке Дариуша) + он сам по себе харизматичный и мемный (намба ван булщит/мемы с ДС/интервью про детей с Хельвани) + МЕДВЕДЬ.

Еще мы плюсуем сюда что весь мусульманский мир + вся Азия его боготворит, я привык что местная шалупонь их даже за людей не считает, в силу отсутствия образования и перманентного обжирания инфой из западного инфополя.

Никогда не продавал и никогда не продаст Конор в соло 2.4 миллиона PPV.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Rustam3112
Что бы за пояс драться он провел 9 боев в юфс,а твой 🐣 6 и кто кого продвигал?и в отличии от 🐣 Хабиб уже папал в Зал славы ЮФС так что ни неси ересь
Может он в зале славы по той причине, что туда включают закончивших карьеру бойцов?
И 32 летний (типа на пике), испугавшийся подниматься в полусредний вес заканчивается карьеру)))
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SKA Rostov1992
Ответ z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после. Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
Ни чего себе быстро 😂 он потребовалось 9! побед подряд одержать, чтоб титульное ему дали... для юфс это очень много
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Kanan Jarrus
Ответ z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после. Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
смешной ваня)
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лицемерный гнус
Ответ z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после. Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
Никогда не видел такого мощного бойца в стойке как Конор, да и его удары были как выстрелы. Бой с Хабибом он провёл достойно, выжил из себя максимум и даже приподнимался из под него в партере, но увы, побеждает сильнейший. После боя сложилось впечатление, что проведя таких поединков ещё штук 10, то победа была бы все равно на стороне Хабиба.
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Rustam3112
Ответ z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после. Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
Что бы за пояс драться он провел 9 боев в юфс,а твой 🐣 6 и кто кого продвигал?и в отличии от 🐣 Хабиб уже папал в Зал славы ЮФС так что ни неси ересь
+6
-2
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z3yjyzh29x
Карьера Хабиба это до Конора и после.
Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий
+3
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