Боец MMA, с которым Хабиб дрался до перехода в UFC: «Если говорить объективно, то не думал, что он вырастет в такую звезду»
Боец MMA Вадим Сандульский рассказал, как в 2011 году провел бой с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда Хабиб победил в первом раунде удушающим.
«Он полностью доминировал. Планировал провести бой в стойке, но, к счастью, с его точки зрения все получилось результативно. Ничего не хочу сказать плохого, но на тот момент я был слишком низкого уровня.
В дальнейшем, набравшись опыта, сам бой провел бы по-другому. По ощущениям, у меня были более сложные бои. Если говорить объективно, то не думал, что Хабиб вырастет в такую звезду.
На тот момент я жил в Молдавии. Мне предложили бой и гонорар в $200-300 – тогда это было нормальной месячной зарплатой. На тот момент я был студентом, и это были большие деньги. Конечно, согласился. Был двумя руками за.
Драться в цирке? Цирк – это, грубо говоря, круглое помещение. В середине стоял ринг, а вокруг – посадочные места. Такое же помещение, как и все остальные, но меньше по размеру», – сказал Сандульский.
Путь Хабиба до UFC: бой в украинском ресторане, турнир отца в селе на высоте 1800 м, драка с другом в официальной статистике
Известным он стал благодаря совокупности факторов: ноль поражений + жестокое избиение Джонсона и разговоры с ним в клетке и комментарии Снуп Дога к тому избиению + дальнейшая доминация над пиковым Барбозой (до Хабиба выиграл Петтиса, Мелендеса и вырубил коленом в прыжке Дариуша) + он сам по себе харизматичный и мемный (намба ван булщит/мемы с ДС/интервью про детей с Хельвани) + МЕДВЕДЬ.
Еще мы плюсуем сюда что весь мусульманский мир + вся Азия его боготворит, я привык что местная шалупонь их даже за людей не считает, в силу отсутствия образования и перманентного обжирания инфой из западного инфополя.
Никогда не продавал и никогда не продаст Конор в соло 2.4 миллиона PPV.
И 32 летний (типа на пике), испугавшийся подниматься в полусредний вес заканчивается карьеру)))
Звездой его сделал ирландец. А до был очень хороший менеджмент, который очень быстро продвинул его к титулу, можно даже сказать без препятствий