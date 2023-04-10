Резников про победу Адесаньи над Перейрой: «Перейра случайно оказался чемпионом»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Артем Резников о победе Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой:

«Меня просили дать прогноз на этот поединок, и я отдал предпочтение Адесанье. Хоть и Перейру считали криптонитом Исраэля, но я предположил, что Адесанья одержит победу. Я смотрел его бои по кикбоксингу, были равные бои. А в UFC он выигрывал, но упал на последних минутах. Мне казалось, что Адесанья готовил этот отход к сетке. Алекс всегда левую руку держит внизу. А Исраэль через блок пару ударов принял и донес свою серию. Отработал как по книжке. Мне кажется, что Перейра случайно оказался чемпионом. Мы понимаем, что у него борьба не на уровне, он не сможет защищаться, как Адесанья. Не вижу смысла в трилогии, хотя UFC любит делать такое», – сказал Резников.

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