Блахович предложил Адесанье бой в среднем весе: «Если хочешь еще один реванш, ты знаешь, где я»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье, который нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе пояс.
«Поздравляю с успешным матчем-реваншем, Исраэль. Если захочешь провести еще один, ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс», – написал Блахович в соцсетях.
Напомним, что в 2021 году Блахович и Адесанья дрались за титул в полутяжелом весе. Тогда Ян победил единогласным решением судей.
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