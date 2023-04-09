Блахович предложил Адесанье бой в среднем весе: «Если хочешь еще один реванш, ты знаешь, где я»

Теги UFC Ян Блахович Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович обратился к чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье, который нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе пояс.

«Поздравляю с успешным матчем-реваншем, Исраэль. Если захочешь провести еще один, ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс», – написал Блахович в соцсетях.

Напомним, что в 2021 году Блахович и Адесанья дрались за титул в полутяжелом весе. Тогда Ян победил единогласным решением судей.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

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4 комментария

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Denis
Ответ DimaP
А как же реванш с Анкалаевым? И зачем под закат карьеры сгонять в средний?
а че там с Анкалаевым? Поляк его декласснул без шансов
0
-4
-4
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Barabakan
Поляк не сгонит столько веса!
0
0
0
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jonnysilverhand01
Хитрый поляк
+3
0
+3
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DimaP
А как же реванш с Анкалаевым? И зачем под закат карьеры сгонять в средний?
+4
0
+4
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