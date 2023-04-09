Блахович предложил Адесанье бой в среднем весе: «Если хочешь еще один реванш, ты знаешь, где я»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе обратился к чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье, который нокаутировал и вернул себе пояс.

«Поздравляю с успешным матчем-реваншем, . Если захочешь провести еще один, ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс», – написал Блахович в соцсетях.

Напомним, что в 2021 году Блахович и Адесанья дрались за титул в полутяжелом весе. Тогда Ян победил единогласным решением судей.

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