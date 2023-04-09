«Шедевр»: Прохазка поздравил Адесанью с победой

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе отреагировал на победу в бою против .

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул титул UFC в среднем весе.

«Шедевр», – написал Прохазка в соцсетях.

Напомним, что Прохазка добровольно отказался от титула в конце 2022 года из-за травмы плеча, полученной перед боем с Гловером Тейшейрой.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой