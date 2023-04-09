«Шедевр»: Прохазка поздравил Адесанью с победой

Теги UFC Исраэль Адесанья Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка отреагировал на победу Исраэля Адесаньи в бою против Алекса Перейры.

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул титул UFC в среднем весе.

«Шедевр», – написал Прохазка в соцсетях.

Напомним, что Прохазка добровольно отказался от титула в конце 2022 года из-за травмы плеча, полученной перед боем с Гловером Тейшейрой.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

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3 комментария

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jonnysilverhand01
Ждём бой за пояс Прохазка против Чимаева
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Chep82
Ответ Вася Енотов
На самом деле Изи реально сотворил сенсацию. Представляю как психологически нелегко было подойти к такому поединку. Но я просто обалдел от того как он выходил. Абсолютно спокойный и уверенный в победе. Это едва ли возможно было. По бою никакой суеты, но гениальная тактика. Симулировал пробитие ноги, заманил на открытый бой и два точных в левый висок. Действительно скульптор(стайлбендер). Высший пилотаж. Алекса жалко, слишком быстро карета Золушки превратилась обратно в тыкву. Думаю будет третий бой, ну а потом ему лучше идти выше по весам. Он отличный боец и в любом случае свои бонусы соберет. Но Адесанья сегодня показал экстра класс. Это однозначно прыжок выше головы, это суперспособности.
💯 %!!!
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Вася Енотов
На самом деле Изи реально сотворил сенсацию. Представляю как психологически нелегко было подойти к такому поединку. Но я просто обалдел от того как он выходил. Абсолютно спокойный и уверенный в победе. Это едва ли возможно было. По бою никакой суеты, но гениальная тактика. Симулировал пробитие ноги, заманил на открытый бой и два точных в левый висок. Действительно скульптор(стайлбендер). Высший пилотаж. Алекса жалко, слишком быстро карета Золушки превратилась обратно в тыкву. Думаю будет третий бой, ну а потом ему лучше идти выше по весам. Он отличный боец и в любом случае свои бонусы соберет. Но Адесанья сегодня показал экстра класс. Это однозначно прыжок выше головы, это суперспособности.
+2
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+2
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