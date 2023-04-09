«Шедевр»: Прохазка поздравил Адесанью с победой
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка отреагировал на победу Исраэля Адесаньи в бою против Алекса Перейры.
Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул титул UFC в среднем весе.
«Шедевр», – написал Прохазка в соцсетях.
Напомним, что Прохазка добровольно отказался от титула в конце 2022 года из-за травмы плеча, полученной перед боем с Гловером Тейшейрой.
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