Второй бой Лоулера и Макдональда внесут в зал славы UFC

Теги UFC Робби Лоулер Рори Макдональд Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в главном событии которого состоится бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Во время турнира объявили о вводе в зал славы второго боя между Робби Лоулером и Рори Макдональдом.

Поединок состоялся летом 2015 года на турнире UFC 189 и закончился победой Лоулера техническим нокаутом в пятом раунде.

UFC 287: Перейра против Адесаньи, Бернс подерется с Масвидалем и другие бои. Начало основного карда – 05:00 по мск

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1 комментарий

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Бестрофейник 19/20
Славная была заруба
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