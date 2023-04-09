Второй бой Лоулера и Макдональда внесут в зал славы UFC

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в главном событии которого состоится бой за титул в среднем весе между и Исраэлем Адесаньей.

Во время турнира объявили о вводе в зал славы второго боя между и .

Поединок состоялся летом 2015 года на турнире UFC 189 и закончился победой Лоулера техническим нокаутом в пятом раунде.

UFC 287: Перейра против Адесаньи, Бернс подерется с Масвидалем и другие бои. Начало основного карда – 05:00 по мск