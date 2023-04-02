Конор предложил Альдо бой по боксу. Жозе ответил: «Закрой свой чертов рот»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на боксерский поединок между Жозе Альдо и Джереми Стивенсом. Бой завершился вничью решением большинства судей.
«Я и Альдо должны боксировать», – написал Конор.
«У Конора большой рот. Он всегда говорит много дерьма. У него запланирован бой. Конор, закрой свой чертов рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня, и теперь продолжаешь нести дерьмо», – ответил Альдо.
Альварес в разы сильнее Конор.
Так вроде вы уже дрались в UFC, вышло как-то быстро 😂