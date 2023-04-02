Конор предложил Альдо бой по боксу. Жозе ответил: «Закрой свой чертов рот»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на боксерский поединок между и . Бой завершился вничью решением большинства судей.

«Я и Альдо должны боксировать», – написал Конор.

«У Конора большой рот. Он всегда говорит много дерьма. У него запланирован бой. Конор, закрой свой чертов рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня, и теперь продолжаешь нести дерьмо», – ответил Альдо.

Альдо и Стивенс закончили вничью бой по правилам бокса