Конор предложил Альдо бой по боксу. Жозе ответил: «Закрой свой чертов рот»

Теги UFC Жозе Альдо Джереми Стивенс Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на боксерский поединок между Жозе Альдо и Джереми Стивенсом. Бой завершился вничью решением большинства судей.

«Я и Альдо должны боксировать», – написал Конор.

«У Конора большой рот. Он всегда говорит много дерьма. У него запланирован бой. Конор, закрой свой чертов рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня, и теперь продолжаешь нести дерьмо», – ответил Альдо.

Альдо и Стивенс закончили вничью бой по правилам бокса

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13 комментариев

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Анатолий Пергюсон
Ответ leppyanen
Да, убежал в более тяжелый вес, потому что там был продажный чемп, у которого Конор в итоге и купил пояс. Альварес в разы сильнее Конор.
Так Альдо сам купил пояс и 7 претендентов в придачу, чему Конору нельзя?
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Анатолий Пергюсон
Ответ Мадина Уйгурова
конечно, пока там ничтожный Альварес чемпион, поэтому опрокинув с чемпионским боем Хабиба и пиаря ирландца тот не мог не подняться в весе. Но что это меняет? Конор тупо статист, который владел двумя поясами, но ни один не защитил.
Ничтожный Альварес рубанувший Порье (в 1 бою), Гейджи и РДА? Декласснувший Петтиса, Мелендеса и Чендлера? Уничтоживший Аоке, Каваджири и Хансена? Ты, маня пустоголовая, если не выкупаешь за единоборства, то и не попукивай пока не попросят, ок?
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leppyanen
Ответ sanek maloi
"Убежал" в более тяжёлый вес)))
Да, убежал в более тяжелый вес, потому что там был продажный чемп, у которого Конор в итоге и купил пояс.
Альварес в разы сильнее Конор.
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Мадина Уйгурова
Ответ sanek maloi
"Убежал" в более тяжёлый вес)))
конечно, пока там ничтожный Альварес чемпион, поэтому опрокинув с чемпионским боем Хабиба и пиаря ирландца тот не мог не подняться в весе. Но что это меняет? Конор тупо статист, который владел двумя поясами, но ни один не защитил.
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Oleg Where
Ответ Мадина Уйгурова
Альдо перегрелся, тупанул и проиграл да. но исходя из его заслуг, имел право на реванш. но Конор убежал. это факт, который нельзя отрицать.
Чистая правда, но тебя и меня местные фанбои заминусят.
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sanek maloi
Ответ Мадина Уйгурова
Альдо перегрелся, тупанул и проиграл да. но исходя из его заслуг, имел право на реванш. но Конор убежал. это факт, который нельзя отрицать.
"Убежал" в более тяжёлый вес)))
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Мадина Уйгурова
Ответ Yavich
"Мы должны были драться раньше в UFC" Так вроде вы уже дрались в UFC, вышло как-то быстро 😂
Альдо перегрелся, тупанул и проиграл да. но исходя из его заслуг, имел право на реванш. но Конор убежал. это факт, который нельзя отрицать.
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dreamstep
При всём уважении к Альдо, нет для него денежнее боя чем бой с Конором. Поэтому слова Жозе можно считать раскруткой боя, а не серъёзными.
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Johnny Walker
Альдо дурачек
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Kanan Jarrus
чикен вызывает отвращение
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Murad995
Так ты же сам прозевал бой с ним, походу не помнит ничего
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Yavich
"Мы должны были драться раньше в UFC"

Так вроде вы уже дрались в UFC, вышло как-то быстро 😂
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Илья Абакшин
Походу Альдо уже начал раскручивать этот бой по тихой)
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