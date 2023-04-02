Конор предложил бой Стивенсу: «Я и «Кто нахрен этот парень» должны боксировать»
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор предложил боксерский поединок Джереми Стивенсу.
Стивенс – бывший боец UFC, который однажды устроил перепалку с Конором Макгрегором на пресс-конференции.
Конора спросили, кого он считает самым опасным соперником для себя, после чего Стивенс, прервав репортера и Макгрегора, назвал себя. Ирландец ответил: «Кто нахрен этот парень?»
В ночь на 2 апреля Стивенс подрался с Жозе Альдо по правилам бокса. Поединок закончился вничью, после чего Макрегор вызвал Альдо на бой, но Жозе отклонил предложение.
«Я и «Кто это нахрен такой» должны боксировать», – написал Конор в соцсетях.
Конор ответил Альдо: «Я просто пытался быть вежливым. Кто нассал в твой сок?»
Конор предложил Альдо бой по боксу. Жозе ответил: «Закрой свой чертов рот»
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