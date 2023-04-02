Конор предложил бой Стивенсу: «Я и «Кто нахрен этот парень» должны боксировать»

Теги UFC Жозе Альдо Джереми Стивенс Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор предложил боксерский поединок Джереми Стивенсу.

Стивенс – бывший боец UFC, который однажды устроил перепалку с Конором Макгрегором на пресс-конференции.

Конора спросили, кого он считает самым опасным соперником для себя, после чего Стивенс, прервав репортера и Макгрегора, назвал себя. Ирландец ответил: «Кто нахрен этот парень?»

В ночь на 2 апреля Стивенс подрался с Жозе Альдо по правилам бокса. Поединок закончился вничью, после чего Макрегор вызвал Альдо на бой, но Жозе отклонил предложение.

«Я и «Кто это нахрен такой» должны боксировать», – написал Конор в соцсетях.

Конор ответил Альдо: «Я просто пытался быть вежливым. Кто нассал в твой сок?»

Конор предложил Альдо бой по боксу. Жозе ответил: «Закрой свой чертов рот»

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Конор классный чувак😅😅
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СвинопаС
Судя по фоткам Конор сейчас весит больше Алдо килограмм на 15. По боксу для барзильца без шансов.
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Егор Крид58
это был легендарный ответ от Конора на той пресс-конференции
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mqh9pzrxgf
Конор уже не знает кому кидать вызов)
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