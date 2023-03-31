Gamebred Boxing 4 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 2 апреля в Милуоки (Висконсин) состоится турнир промоушена Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4, в главном событии которого пройдет поединок между Роем Джонсом-младшим и .

Где и во сколько смотреть Gamebred Boxing 4?

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass.

Кард Gamebred Boxing 4

Помимо Джонса и Петтиса в Милуоки подерутся: