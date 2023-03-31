Gamebred Boxing 4 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Рой Джонс-младший Витор Белфорт Роналдо Соуза Жозе Альдо Джереми Стивенс Энтони Петтис бокс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 апреля в Милуоки (Висконсин) состоится турнир промоушена Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4, в главном событии которого пройдет поединок между Роем Джонсом-младшим и Энтони Петтисом.

Где и во сколько смотреть Gamebred Boxing 4?

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass.

Кард Gamebred Boxing 4

Помимо Джонса и Петтиса в Милуоки подерутся:

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий