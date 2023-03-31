Емельяненко – о следующих соперниках: «Кокляев на очереди, Боб Сапп хочет со мной подраться»

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон Боб Сапп Михаил Кокляев Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко рассказал о ближайших планах.

«Первый, кто на очереди, это Кокляев. Он вызвался взять реванш.

Реванши – они намного интересней, чем просто бои. Тем более, он специально под меня готовится. Он меня изучает. Он уже дрался со мной, знает мои сильные и слабые стороны.

Боб Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Вес у него, по-моему, 160 кг. Еще Монсон. Мне без разницы, кого бить», – сказал Емельяненко.

Емельяненко – о реванше с Дациком: «Я готов подраться с ним, пусть организации цепляются за это»

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