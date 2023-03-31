Емельяненко – о реванше с Дациком: «Я готов подраться с ним, пусть организации цепляются за это»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко высказался о возможном реванше с .

«Да, я готов с ним подраться, готов провести с ним реванш. Пусть организации цепляются за это. Организовывают нам бой и делают нам реванш.

Чтобы изменил перед реваншем? Я бы поменял защиту. Я бы не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии.

И все его боковые удары я бы встречал на расстоянии. То есть, он поодбивал бы предплечья о мои локти», – сказал Емельяненко.

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