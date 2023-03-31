Емельяненко – о реванше с Дациком: «Я готов подраться с ним, пусть организации цепляются за это»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Емельяненко - Дацик Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко высказался о возможном реванше с Вячеславом Дациком.

«Да, я готов с ним подраться, готов провести с ним реванш. Пусть организации цепляются за это. Организовывают нам бой и делают нам реванш.

Чтобы изменил перед реваншем? Я бы поменял защиту. Я бы не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии.

И все его боковые удары я бы встречал на расстоянии. То есть, он поодбивал бы предплечья о мои локти», – сказал Емельяненко.

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4 комментария

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Александр Колосов
Думаю, он готов не подраться, а снова как мешок охватить в первом раунде и лечь в нокуат за пару десятков миллионов
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Комнатный Герой💪
Я прочитал это голосом Сани, медленно и затянуто. А если кто не знает - реванш уже был, в одну калитку))
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Dovran Saparov
Он доиграется что Дацик убьёт его на ринге. Человек не в состоянии трезво оценивать свои способности.
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Андрей Карцев
Саня, ну камон, уже не смешно.
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