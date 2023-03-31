Куклачев – о Хасбике: «Если ты что-то с кошкой сделал, ты для нее враг навсегда»
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев прокомментировал инцидент с участием блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.
Напомним, что в сеть попало видео, на котором Хасбик бьет по голове и тащит за уши кошку.
«Он большую ошибку делает, теряет людей, потому что много молодежи, которые любят животных, и в общем-то это пропаганда насилия.
Если ты что-то и сделал, за ухо – все, значит, контакт прекращается навсегда. Все. Ты для нее враг, и она начнет ему сейчас метить в ботинки, гадить начнет.
Злых людей кошки терпеть не могут. Посоветовать… изменить себя. Исправить невозможно. Если ты с кошкой что-то сделал, это обида на всю жизнь. Кошка считает, что ты предатель», – сказал Куклачев.
«Не слушался, на улице фигней страдал». Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком
Как условно говоря Альдо проиграл Конору - ирландец забрал душу Жозе. Самого Конора уничтожил Хабиб.
Злая мелочь проиграла кошке. Самое главное,он говорил кошаку что Рамадан идет...Какое дело кошке до Рамадана,тупой невоспитанный злюка? Она что молится,в мечеть ходит? Реально балбес. Отправляйся в небытие,или беги к Тамаеву,скоро ты снова за счастье посчитаешь,когда тебе по 20 к рублей за ролик будут подавать.