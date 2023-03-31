Куклачев – о Хасбике: «Если ты что-то с кошкой сделал, ты для нее враг навсегда»

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев прокомментировал инцидент с участием блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.

Напомним, что в сеть попало видео, на котором Хасбик бьет по голове и тащит за уши кошку.

«Он большую ошибку делает, теряет людей, потому что много молодежи, которые любят животных, и в общем-то это пропаганда насилия.

Если ты что-то и сделал, за ухо – все, значит, контакт прекращается навсегда. Все. Ты для нее враг, и она начнет ему сейчас метить в ботинки, гадить начнет.

Злых людей кошки терпеть не могут. Посоветовать… изменить себя. Исправить невозможно. Если ты с кошкой что-то сделал, это обида на всю жизнь. Кошка считает, что ты предатель», – сказал Куклачев.

«Не слушался, на улице фигней страдал». Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком