RCC проведет турнир по кулачным боям 29 апреля

Промоутерская компания RCC запускает серию турниров по боям на голых кулаках. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первое шоу пройдет 29 апреля в Екатеринбурге. Бывший боец кулачных боев Дауд «Стханский» Кельбиханов может принять участие в мероприятии.

Точный состав участников турнира неизвестен. Информация о намерении организации провести турнир по боям на голых кулаках появилась еще в августе-2022.

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