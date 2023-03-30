RCC проведет турнир по кулачным боям 29 апреля
Промоутерская компания RCC запускает серию турниров по боям на голых кулаках. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Первое шоу пройдет 29 апреля в Екатеринбурге. Бывший боец кулачных боев Дауд «Стханский» Кельбиханов может принять участие в мероприятии.
Точный состав участников турнира неизвестен. Информация о намерении организации провести турнир по боям на голых кулаках появилась еще в августе-2022.
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