RCC проведет турнир по кулачным боям 29 апреля

Теги RCC Кулачные бои Дауд Кельбиханов Бокс/MMA/UFC

Промоутерская компания RCC запускает серию турниров по боям на голых кулаках. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первое шоу пройдет 29 апреля в Екатеринбурге. Бывший боец кулачных боев Дауд «Стханский» Кельбиханов может принять участие в мероприятии.

Точный состав участников турнира неизвестен. Информация о намерении организации провести турнир по боям на голых кулаках появилась еще в августе-2022.

18+ млн каждому – больше в России платили только Федору. Поговорили с тем, кто сделал бой Маги Исмаилова и Шлеменко

Экс-боец кулачных боев Стханский о призыве Федора запретить поп-ММА: «Давайте вспомним, с чего начинались ММА в нашей стране: в 90-е годы ребята выходили на ринг в стрингах и без перчаток»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий