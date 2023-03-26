Куаныш Александров выиграл на турнире RCC

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На турнире RCC свой второй бой в лиге провел этнический казах Куаныш Александров.

Его соперником стал Павел Бурмистров. Поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой Куаныша.

Благодаря этой победе Александров (11-3-1) продлил свою победную серию до 2 боев.

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