Куаныш Александров выиграл на турнире RCC
На турнире RCC свой второй бой в лиге провел этнический казах Куаныш Александров.
Его соперником стал Павел Бурмистров. Поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой Куаныша.
Благодаря этой победе Александров (11-3-1) продлил свою победную серию до 2 боев.
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