Бой Магомеда Курбанова и Мишеля Соро пройдет 6 мая в Екатеринбурге
RCC Boxing анонсировал поединок между боксером первого среднего дивизиона Магомедом Курбановым и экс-претендентом на титул чемпиона мира Мишеля Соро.
Поединок россиянина и француза возглавит вечер бокса 6 мая в Екатеринбурге.
Курбанов в декабре 2022-го победил единогласным решением судей Йоана Гонсалеса. Соро в июле прошлого года свел бой с Исраилом Мадримовым вничью.
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