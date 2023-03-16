Бой Магомеда Курбанова и Мишеля Соро пройдет 6 мая в Екатеринбурге

RCC Boxing анонсировал поединок между боксером первого среднего дивизиона и экс-претендентом на титул чемпиона мира Мишеля Соро.

Поединок россиянина и француза возглавит вечер бокса 6 мая в Екатеринбурге.

Курбанов в декабре 2022-го победил единогласным решением судей Йоана Гонсалеса. Соро в июле прошлого года свел бой с Исраилом Мадримовым вничью.

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