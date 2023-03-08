Глава RCC: «Нам нужно завершить историю Штыркова и Немкова. Осталось подписать контракт»
Глава RCC Николай Клименко анонсировал поединок между Иваном Штырковым и Виктором Немковым.
«По MMA Штыркову уже нашли соперника. Остались лишь небольшие моменты: подписание контракта. В данный момент у нас в оппозиции выступает Виктор Немков. Я думаю, это будет очень крутой бой для MMA, нам очень нужно завершить эту историю.
В будущем все возможно, почему бы и не сделать реванш между Штырковым и Исмаиловым. Может, по боям MMA, может, и кикбоксинга. Ведь это ребята, которые привлекают внимание», – сказал Клименко.
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