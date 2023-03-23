Хасбик – об Абдурозике: «Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками»

Теги MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, высказался о потенциальном бое против певца Абдурозика.

«Он не может ответить на вопрос как взрослый человек. Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками. Мужчины должны вести себя как мужчины», – сказал Хасбик.

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9 комментариев

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Костя Кот
знаменитый альфач Абдурозик.
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pinky
Ответ Остап Бендер
Как ты уважительно к Иришке)))
Жаль без отчества, было бы по высшему разряду)
+1
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Остап Бендер
Ответ Tiësto
В какое же дно скатился раздел бокс/мма. Вечно тупые переводы, не менее тупые новости, связанные не пойми скем , вроде ирины чикипики или этого хабзика
Как ты уважительно к Иришке)))
+5
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+5
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Агалар
Мужчина должен быть мужчинским.
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Мага осторожный
настоящий мужчина сидит в джакузи с другими мужчинами ©Хасбик
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dreamstep
Типа если Хасбику никогда в жизни не даст баба то надо говорить что не по пацански иметь дело с женщинами. Логика понятна.
+5
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sanek maloi
А Стриклэнд то шарит за тему🤣
+6
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+6
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Tiësto
В какое же дно скатился раздел бокс/мма. Вечно тупые переводы, не менее тупые новости, связанные не пойми скем , вроде ирины чикипики или этого хабзика
+24
-1
+23
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Денис Т.
Мужчины должны вести себя как мужчины, и танцевать только с мужчинами, и мужчины должны рожать только от мужчин.
+29
-2
+27
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