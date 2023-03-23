Хасбик – об Абдурозике: «Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, высказался о потенциальном бое против певца Абдурозика.

«Он не может ответить на вопрос как взрослый человек. Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками. Мужчины должны вести себя как мужчины», – сказал Хасбик.

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