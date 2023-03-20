Хасбик показал футболку с перечеркнутым фото Абдурозика: «Самый бомбовый фанат подарил»

Видеоблогер с контрактом в UFC Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал видео в соцсетях.

Хасбик показал фанатам подарки, которые он получил во время поездки в Калифорнию. Среди них есть футболка с перечеркнутой фотографией блогера Абдурозика, с которым у был конфликт.

«Самый бомбовый фанат подарил мне такую футболку. Ха-ха-ха, бай-бай-бай! Хе-хе-хе», – сказал Магомедов.

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