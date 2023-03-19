Резников – о поражении Физиева: «Он выбрасывал слишком много ударов»
Казахстанский боец ACA Артем Резников поделился мнением о бое между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.
«Он [Физиев] слишком взвинтил темп, слишком много ударов выбрасывал. Не знаю, была ли это такая тактика, но если бы он работал более рационально, выжидательно, старался переиграть или обмануть...
Он с первых минут начал рубиться, играть в игру Гейджи. Это очень опасное дело», – сказал Резников.
На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.
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