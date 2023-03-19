Резников – о поражении Физиева: «Он выбрасывал слишком много ударов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников поделился мнением о бое между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

«Он [Физиев] слишком взвинтил темп, слишком много ударов выбрасывал. Не знаю, была ли это такая тактика, но если бы он работал более рационально, выжидательно, старался переиграть или обмануть...

Он с первых минут начал рубиться, играть в игру Гейджи. Это очень опасное дело», – сказал Резников.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Гейджи – Физиеву: «Ты настоящий воин»

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4 комментария

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Dougie Hamilton
Я так подумал, а может, в этом и есть какая-то логика? Я говорю о подсчёте раундов. Да, третий раунд судья отдал 10-8 в пользу Джастина, хотя, по сути, по меркам ММА его преимущество явно не было на такой счёт. Однако, если взять его преимущество относительно минимального преимущества Физиева в первом раунде, то всё более-менее логично, так как третий раунд Гетжи провёл намного лучше, чем Рафа первый. Как-то, так в общем. Возможно, так следовало бы сделать в бою Оверим-Вердум, когда первый минимально перестрелял бразильца в первым двух раундах, а в третьем откровенно выживал, но всё равно победил. Возможно, для того оценки и сделаны с минимальной отметки 10-9, чтобы можно было создать наибольшую разницу...?
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Вася Енотов
Правда в том, что Раф начал играть по правилам Гейджи и в удобном для него ключе. Точно не стоило в высоком темпе залетать в размены.
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Ojer
Весь бой Физиев был неплох, но в начале 3 раунда слишком сильно выложился и резко встал к середине раунда, чуть не хватило выносливости.
+2
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Мама Живанилда
Если бы Физиев не выбрасывал много ударов и проиграл, Резников бы проанализировал, что причина в этом
+16
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+16
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